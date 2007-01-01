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Происшествия

В Калуге загорелась квартира на улице Моторной

Дарья Джуманова
06.04, 09:30
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Пожар произошел около 9 вечера в субботу, 5 апреля.

На место происшествия приезжали четыре пожарных расчета.

По предварительным данным спасателей, никто из людей не пострадал.

Причины пожара будут устанавливаться.

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