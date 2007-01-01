-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области загорелась баня
Происшествия

В Калужской области загорелась баня

Дарья Джуманова
06.04, 08:32
0 538
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Пожар произошел вечером 5 апреля в Полотняном заводе Дзержинского района.

Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhCWm9pT25sdHYvUmtjUFc0NVNFWHc9PSIsInZhbHVlIjoidURGQ1MxOHlnQ1VDc1ZMZ0NZQVUvenhLeWNha1U3Y3A2blBNK3h5cEZCNWNEdTk2enJaY0pJYXIwWHBNZ0dYenAvaUl2RGl2MXltY3V3Vk5vaC9zNm5zdzdURzFwS0ZHbk5KUGFzRzhRR3h0RjZYNGd0eCtSVFgyUlc5dVhtbnRwWVBDWFh0UUI1MlJIRDc0VzNia3JaSlJyUE4zUFQ4UEZuZnFzNjF4eU9ubXZ3R0RCNHNpRk5TcGZBR3lIWThHN3ZaMGR2Q0diM3BIdXhqZ2dpaXdhNHZYQXdkWEpTRmJPczREMVY4S0x5eDUvWGlUKzhMeUcvdG1EemREQi9sdlRVbkY4QkFiSmtyK0FkcTlUcE5sOFU5eHk1WFpGNis2OEN3TDRvc0pGRmExbGwvMVVYL2gxRnVidjJiL0p1dFlGYVVhYWJSNEY3eE5nNE8vejEzQXJBK2hvK1lQMjdHL3gxQmtzNXp2WEY4dEY1ZEZVSThJQ3BJMFFkbWZiM0xjbkJ2L3grVXJqbDJvdWVWN2crcUcrY2ZCazlhaytocEhEUFdoMDBuYXFobXlVZFVtYlVLc0RyeVlRVmhBTlZhbCIsIm1hYyI6IjgzN2QzOTcxOWZlNTZkZTUzNDE1MzhjNjBjMGY2MTgyYzU3ZDBjZjgzNzk1NzJlYTNjODhhMDkxOWM2OTM3NmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkF4OVRjRWF2a0U2WHU1QzVpRDRNL1E9PSIsInZhbHVlIjoiYVBMUzArdEhsK1JhV0pHT3lWbGtGazZhRWc2RHpSbURTWDA1OVN6WStUNE02WUsrbmNJamtwWWhzYlQ3SlhkWXdxYlhJU3NhcTFmNnJtaVpiVmhmQzAyeFBhMGI0bWxKY0U0WXdNUk5kaEpGTUxaR0FzaUZWUW1tSHlPQnM4K1hORTdua1luWXlxSGVSenZEb2EwRVlncUlwTG40UCt1Y21VQU5QaDFmYVJRaVRwM0lyVy83bSs3T0t5V0JmKzRHSGxYWjBYRUZ3WTlGWnh2QUFnWGNnRys2VUdsSTJqNk1Pa3VQSUQ4ekMwemNkeUtiV1piQ0RFOG5rN2ZXQTdIL1JFMnk5MGtuWnhRWGxlWWVMT3V3SzQ0em5VSStWV1d5RlMrRjFiaFFCNnBVeHJWV29xSzkrY2wvd1ZrKzk3RFB0d0t2ak85ekhsazdtd0FJM2VxTXhUQU5UK2ljamxWaG4xMENJQTFQTFJpVEZtOUltWDJPUkEvYTA5ZDl0M1hoQ0hLeE1XaFo1OEJ0azBncnpjR3Z4anlxb21IZmh3R0I4RnRNZXk3dWVVMjFiY2V5RGNtV0tWK2x6OGZsZVJWZDNoSjc4aUJEY0F3UFF0TFlpaWx5REZqNW1zRk51TzRpZGhBK0FueGJSbk5pTHRrVW12VEZRVDA2dk5ON1E0R3d2enZha3MzRzN1Qk0wWW1hMldrdVl5ckFIbzNTUHlISnB1bSsvRTVENkdmVk56N0tENlBnNWFNbFhOekcrNFpNTzZzK1d1ZEpzNTVHVjlhaXNnTjJqT0VvUFE4SDNDWFpCdThqSDY5bDZWVDdyanJYUTBNdk1EMXhSaEtWSXJHUSIsIm1hYyI6ImE1MGJkNWNmNDYyYzc3MDg5ZmE5ODU2MDAyOWQ1ZWI2OTY5OTBiMmVjMzI5ODNiN2IyNjVhZmRiMzE5YjdlYmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+