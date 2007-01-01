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Происшествия

Баня сгорела в Калужской области

Дмитрий Ивьев
05.04, 18:58
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Пожар произошел вечером 5 апреля в поселке Полотняный Завод Дзержинского района.

Там огнем была охвачена баня на улице Калужской.

По предварительным данным МЧС, никто из людей не пострадал.

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