+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге загорелся дом на улице Болдина
Новость дня Происшествия

В Калуге загорелся дом на улице Болдина

Пожар произошел днем в субботу, 5 апреля.
Дмитрий Ивьев
05.04, 19:00
0 402
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Видео с места происшествия прислала наша читательница.

По словам женщины, трехэтажное здание ранее было расселено.

На месте работают спасатели.

Пока нет данных, пострадал ли кто-то в результате пожара.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
0%
40%
60%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJINGw1Z25Rd25TTlNOOGNrTUhXTFE9PSIsInZhbHVlIjoiZGVIUnEyd25mZnlWQy9JVVMrWUdWUW5GQSs5YlNySTBaMDZJaGxJbHVHZjNYamJITjJPcEtMTTd5d1lnZGw3WlpuUjJUZzAxSGhqa1hpeWx4VHdNTmFoZVpIYUlFaW90UUxUb1lQTXZtdjRpZ01veUtscGU4QW0vak5mcFVjRjEwZk83Ry84a2hrZEFPa0ZnSUhSQXZtLzFTY3dWdFUyYVIzcUhoUUc2aDFRN1AwYXRvUnhLd1lsWWRqZzZCVUpsa2F1MlpqUlZqYWFXS1kxVDdwOXl2KzMwb3NoYlRSNkRPTEE0OExTY1pZb2VSaUhLY3RHcWVGaDJkMUJ5VFh2YjRjNHV1eFVyRTZxanY3WE5CbjNKQ1lrbEV6eitIRVRPS2J0NUdneENoNWwwVFpuQlNENlZBU1phOEt0azFOSXdYTjB0eHhlb0R0bTRiOENoVVdwRmlkcCtyWmFVN0RLVUZoTW5pNk9KVlIwU1NLdWlaM2tuUWp4RTM4TkpXYmhjc0VqZUxWRTd2MnhTMmJXSHZjTElWbER4ei9mTGo2K0xzYTE4RzRSTU9VZEE1MXlHUExnVDc2NHYySXdraytmKyIsIm1hYyI6ImRkZDZjNmNkNTVhZDc2ZGQ2NzM5ZDhlY2E5ZWFhN2MwNjVlYzhmMjc1M2RjNGRiYmM4ODcyNjUzNGIxOGQ0N2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ijg0bi9hVzQxQkdlMlo1cjF3TXB2VkE9PSIsInZhbHVlIjoiRGtmc2pRcUtxZ203RkxQK3dDQlk3NytUNDg2ZkdoUEdHS2o4NFhjdHM4NUs2c2FZckh0elNhd2ZWYUF5SWtYMzlnM295N001R0tUSmpSd2dyR25XTzRJSkdhbG04aDN4SmdWYWhteWJHbkxVQjliTnBTVGd6ejBITU1RNTh6bVhUQTZRUFc4ZHNJbXY2S3JVR2dtRnA4NzBYemljclNCU05hSGgzT3d5NlprTDFYakdjWE9vVC8zdjk5eWFURW95ODFtNVp1c3dJY0tBbVZ6dVVoNVAzY0dPS3krcXU3ZTg1bEhSd0N6Zkhtb2ttZDlQR0M0SVA2bXErb3MxV21uY1FmdzNHUDdGNzRIVEVDNHJrTGtEZjNZaEFpNGZjeWNkc2l4clRPaitJZmtPYjZMRzA1eEN6eldXZ2E0UFJVVVI5cXRDR045NnNneVFXaFQ2bGFsQ2F3RUdnRWsxditQQWxCdWNhcC8yd3M5V0NwNER2b0x1NWpzdUdWdkUxU1RqdWt5OWhRRUFTV1ZCWkU1UjExTDdteXFwVVp5dElnQ3Y4aFY3MXA0YmtUaUFoNkcxV2d0WkE1cmpOZkF1T2F6eHZCQ3VHV0F0STM5WENZNXQvVEEydUxaZkdQN21VRlNPTXJkYmg5U201YSt5dVdnaTlBVDlxMHVuK2h2S0wyaENHMEQ5aTlRTmhjVE9UK00yS2pXYVdxUnIxREd0cXZPeU93V2N6UDBBelVETnp4U3BvU2lQWEZWSDBoUlhIYWhLVUw1ZnNJYTFWNlB5dDFuOGVVeTBJcmpzWkkwQVZWWUZZUHZSZHVtTExHQUFaU2VUZmpJbktzaTY1U01BNTA2SSIsIm1hYyI6IjY2MTU2ZWViMTA0MDcyNWY1YjdjZGY2YjlmMjBhNzA4ZDVkZGM3MWE0ZTZmYjM3Yzc4MGFiODY3MmEzYmRlMDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+