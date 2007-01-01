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Происшествия

Дом сгорел в Калужской области

Дмитрий Ивьев
05.04, 09:00
0 338
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Пожар произошел около 8 утра в субботу, 5 апреля, в деревне Ивановское Жуковского района.

Огонь уничтожил деревянную постройку.

По данным МЧС, в доме никто не жил.

Обошлось без пострадавших.

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