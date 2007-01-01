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Происшествия

Ангар сгорел ночью в Калужской области

Дмитрий Ивьев
05.04, 07:10
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Пожар произошел в городе Жуков около 4:00 в субботу, 5 апреля.

Огонь уничтожил постройку на улице Коммунистической.

Из людей никто не пострадал, рассказали в региональном ГУ МЧС.

Причины возгорания устанавливается.

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