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Происшествия

В Калуге сбили пешехода

Дмитрий Ивьев
05.04, 09:59
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Утром 5 апреля ДТП произошло на улице Гурьянова в районе дома №26.

Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

Движение на Силикатном затруднено. Машины стоят в обе стороны.

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