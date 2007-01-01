В Калужской области 70-летний водитель оставил без отца грудного ребенка

Фото: прокуратура Калужской области.

Вынесен приговор автомобилисту, который в сентябре прошлого года на дороге Калуга – Таруса – Серпухов насмерть сбил 33-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия.

Виновником оказался 70-летний житель Тарусского района.

Пенсионер ехал за рулем автомобиля и не соблюдал дистанцию.

Сбитый велосипедист умер на месте происшествия.

Пенсионера приговорили к шести годам колонии-поселения.

Жене погибшего и оставшемуся без отца грудному ребенку виновник аварии должен выплатить 2,2 миллиона рублей, рассказали в объединенной пресс-службе судов Калужской области.