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Происшествия

В Калуге пожар произошел на улице Тульской

Дмитрий Ивьев
04.04, 16:13
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Сообщение о возгорании в доме поступило спасателям около 12:00 в пятницу, 4 апреля.

Выгорела кладовая в подвальном помещении.

По предварительным данным, пострадал один человек. Информация о его состоянии уточняется.

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