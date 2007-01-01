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Происшествия

В Калуге пробки образовались из-за ДТП у Синих мостов

Дмитрий Ивьев
04.04, 15:58
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Фото: Яндекс.Карты.
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Движение затруднено днем в пятницу, 4 апреля.

По сообщению очевидцев, участники аварии перекрыли две полосы по улице Глаголева в сторону центра города.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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