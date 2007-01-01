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Происшествия

В Калужской области 19-летняя девушка разбила окно и забралась в кафе

Инцидент произошел в Сухиничах, рассказали 4 апреля в региональном управлении Росгвардии.
Дмитрий Ивьев
04.04, 09:47
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Когда девушка попала внутрь заведения, сработала сигнализация.

Патруль задержал взломщицу.

Мотивы ее поступка выясняются.

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