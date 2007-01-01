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Происшествия

В Козельске нашли артиллерийский снаряд

Дмитрий Ивьев
04.04, 06:52
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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В четверг, 3 апреля, его обнаружили на улице Сенина, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Обстоятельства пока не уточняются.

Спасатели обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны.

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