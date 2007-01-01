Всего украинцы запустили 108 дронов по территории РФ.

Утром пятницы, 4 апреля, Минобороны РФ рассказало об очередном массированном обстреле территории России со стороны Украины.

Силами ПВО было уничтожено 108 беспилотников (в сводке МО РФ сообщается о 107, но при сложении данных в раскладке по регионам получается все же 108 – прим. ред).

Атака продолжалась с 21.00 четверга и завершилась в пять утра. Семь беспилотников было сбито в небе над Калужской областью.

Как сообщает глава региона Владислав Шапша, пять БПЛА уничтожены в Тарусском районе, по одному БПЛА - в Дзержинском и Малоярославецком районах.

Остальные 101 уничтожили над следующими регионами: