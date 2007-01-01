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Семь беспилотников сбили над Калужской областью в ходе массовой атаки ВСУ

Всего украинцы запустили 108 дронов по территории РФ.
Сергей ПЕТРОВ
04.04, 08:19
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Утром пятницы, 4 апреля, Минобороны РФ рассказало об очередном массированном обстреле территории России со стороны Украины.

Силами ПВО было уничтожено 108 беспилотников (в сводке МО РФ сообщается о 107, но при сложении данных в раскладке по регионам получается все же 108 – прим. ред).

Атака продолжалась с 21.00 четверга и завершилась в пять утра.  Семь беспилотников было сбито в небе над Калужской областью.

Как сообщает глава региона Владислав Шапша, пять БПЛА уничтожены в Тарусском районе, по одному БПЛА - в Дзержинском и Малоярославецком районах.

Остальные 101 уничтожили над следующими регионами:

  • 34 – над территорией Курской области,
  • 30 – над территорией Орловской области,
  • 18 – над территорией Липецкой области,
  • 4 – над территорией Ростовской области,
  • 4 – над акваторией Азовского моря,
  • 3 БПЛА – над территорией Тамбовской области
  • 3 БПЛА – над территорией  Московского региона,
  • 2 БПЛА – над территорией Брянской области,
  • 2 БПЛА – над территорией Воронежской области,
  • 1 БПЛА – над территорией Тульской области.

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