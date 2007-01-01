Семь беспилотников сбили над Калужской областью в ходе массовой атаки ВСУ
Всего украинцы запустили 108 дронов по территории РФ.
Утром пятницы, 4 апреля, Минобороны РФ рассказало об очередном массированном обстреле территории России со стороны Украины.
Силами ПВО было уничтожено 108 беспилотников (в сводке МО РФ сообщается о 107, но при сложении данных в раскладке по регионам получается все же 108 – прим. ред).
Атака продолжалась с 21.00 четверга и завершилась в пять утра. Семь беспилотников было сбито в небе над Калужской областью.
Как сообщает глава региона Владислав Шапша, пять БПЛА уничтожены в Тарусском районе, по одному БПЛА - в Дзержинском и Малоярославецком районах.
Остальные 101 уничтожили над следующими регионами:
- 34 – над территорией Курской области,
- 30 – над территорией Орловской области,
- 18 – над территорией Липецкой области,
- 4 – над территорией Ростовской области,
- 4 – над акваторией Азовского моря,
- 3 БПЛА – над территорией Тамбовской области
- 3 БПЛА – над территорией Московского региона,
- 2 БПЛА – над территорией Брянской области,
- 2 БПЛА – над территорией Воронежской области,
- 1 БПЛА – над территорией Тульской области.