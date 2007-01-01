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Происшествия

В Калуге авария произошла на улице Московской

Дмитрий Ивьев
03.04, 16:42
0 286
Фото: Яндекс.Карты.
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Днем в четверг, 3 апреля, там образовалась пробка.

По сообщениям очевидцев, автомобили столкнулись недалеко от перекрестка с Переходной.

Движение затруднено в сторону центра города.

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