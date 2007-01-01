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Происшествия

В центре Калуги разбились два «Фольксвагена»

Дмитрий Ивьев
02.04, 19:26
0 600
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ДТП произошло около 17:00 в среду, 2 апреля, на улице Луначарского.

Два «Тигуана» столкнулись в районе перекрестка с улицей Вилонова.

Травмы получил один человек, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

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