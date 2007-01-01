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Происшествия

В Калуге еще одно ДТП произошло рядом с Гагаринским мостом

Дмитрий Ивьев
02.04, 14:55
0 662
Фото: Яндекс.Карты.
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Автомобили столкнулись днем 2 апреля на развязке.

По предварительным данным, причиной могло стать несоблюдение дистанции.

В последние недели ДТП на развязке происходят регулярно.

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