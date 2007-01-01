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Происшествия

В Калуге назвали причину пожара машины такси

Дмитрий Ивьев
02.04, 09:27
0 558
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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В Калуге назвали причину пожара машины такси

Автомобиль сгорел вечером 1 апреля на улице Болдина.

Огнем уничтожен моторный отсек.

По предварительным данным МЧС, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

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