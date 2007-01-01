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Происшествия

В Калуге сгорела машина такси

Дмитрий Ивьев
02.04, 07:55
0 616
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Пожар произошел вечером 1 апреля на улице Болдина.

Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

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