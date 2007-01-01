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Происшествия

В Калуге массовое ДТП произошло на улице Московской

Дмитрий Ивьев
01.04, 16:06
0 1194
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Три автомобиля столкнулись недалеко от поворота на Азаровскую.

Авария произошла днем 1 апреля.

По сообщению очевидцев в сообществе «Калуга ДТП», разбившиеся машины занимают левую полосу в сторону центра.

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