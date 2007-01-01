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Происшествия

Жилой дом сгорел в Калужской области

Пожар произошел около 7 утра во вторник, 1 апреля, в селе Износки.
Дмитрий Ивьев
01.04, 12:41
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Огонь уничтожил деревянное здание в 1-м переулке Кирова.

Из людей никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

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