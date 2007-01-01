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Происшествия

В калужской деревне нашли артиллерийский снаряд

Дмитрий Ивьев
01.04, 06:56
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Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в населенном пункте Речица Думиничского района.

Снаряд удалось обезвредить, рассказали 1 апреля в ГУ МЧС по Калужской области.

Никто не пострадал.

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