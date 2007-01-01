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Происшествия

В Калуге маршрутка сбила пешехода

ДТП произошло около 14:40 в понедельник, 31 марта.
Дмитрий Ивьев
31.03, 17:29
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, водитель «Газели» сбил человека на улице Гурьянова.

Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Информация о состоянии пострадавшего пешехода уточняется.

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