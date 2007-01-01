Два человека пострадали в ДТП с неуправляемой фурой в Калужской области

Авария произошла около 10:30 утра в воскресенье, 30 марта, на дороге М3 «Украина» в Думиничском районе.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, 38-летний водитель грузового «Мерседеса» двигался в сторону Калуги и недалеко от села Брынь пошел на обгон.

Завершая маневр, водитель фуры потерял управление. В результате с платформы полуприцепа упал грузовой контейнер, который отлетел во встречный «Мицубиси».

Травмы получили водители обоих автомобилей.