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Два человека пострадали в ДТП с неуправляемой фурой в Калужской области

Авария произошла около 10:30 утра в воскресенье, 30 марта, на дороге М3 «Украина» в Думиничском районе.
Дмитрий Ивьев
31.03, 12:06
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, 38-летний водитель грузового «Мерседеса» двигался в сторону Калуги и недалеко от села Брынь пошел на обгон.

Завершая маневр, водитель фуры потерял управление. В результате с платформы полуприцепа упал грузовой контейнер, который отлетел во встречный «Мицубиси».

Травмы получили водители обоих автомобилей.

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