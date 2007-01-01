+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области начали жечь траву
Происшествия

В Калужской области начали жечь траву

Дмитрий Ивьев
31.03, 11:48
0 768
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

С приходом теплой погода над населенными пунктами региона опять поднимается дым. Такие пожары представляют угрозу для людей.

Шесть случаев пала травы уже зафиксировали в Тарусском районе.

- Бригады МЧС оперативно отработали случаи возгорания в черте города, а также в деревнях Лысая гора и Хомяково. Несколько раз огнеборцы выезжали в Гурьево, что в Волковском. По каждому факту возбуждены дела об административном правонарушении, - рассказал 31 марта глава администрации района Михаил Голубев.

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBSSnpsREM3MzEvaUpHeGdqbTR4VGc9PSIsInZhbHVlIjoicXZhSUNQenVFNkJkS1FJV1NVWktiR3FuZm0vM2dpNEZKTEpsOXl1UFpFSUNkbVY4aVFtekYwNWUrTDBJZUhhV3JWNWtDR3Z0ZUNPU2xyUEs1di9jVW51R0paNVZvT2l2N1FReUthdE93Q0ZDTHF6VTB1UkwvZzdDa0dDMzRIVXZNd0xKZEs0b3RISkxjSzRrUlBMNmZPRzd0eUo0b2xnWXM5ZG84ckIwTlVvNjNmMTBCQm55c2dON0wvV1I0Q0tYcEM0ZnFNTk5lMG95eXhraWhzVzNvNTVidnVkWU0wRTJobWg5VHQyUktVUzBJejR6MDk1QVF2MzZVQ1BqcEVLNW9iZkdMd3d1R1p5ZGNoK0E2QU1Gbkw4czNsQzdWRThBY0V4T1o4dVlXRk04eTRrV3IwZG1peE9ocVpIYmphNTJaWVZGNWJrSnp2RXhzcGxVeDRiMm0vSFhqc1Q5M1RRdXBSb1Uzb2s0UmFKa3NyWkFEY0VYbjNqZm8ydlVZVE1MY0MzKy9oUjZ4ekprMGxUQkFJNE1BS2dHVHBEeTkrYTltemRLK0dIOGtlRWx4dXJrWTVqczNvQkZEMTBSR0prNyIsIm1hYyI6Ijg2ZWU4NWMyOTE5MmIwMWQzOTVhYzU4Mzc1MjQzN2ZjNDc4MDljNTNmMjNiNmEzZWM1MzhmMDk3MzA2ZWU3YjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilp0bGhxUjlOZnVkNkp0N01xZHZJNUE9PSIsInZhbHVlIjoiTUhEakNZSmUzZUp3ZmxDeDkzS0owYVlPZytjbEhScTNwMWF3c29MdzhjVStqVmFQbHZJN3FPNjhTVWZnSk5EYTNnT2VzQXZtaHJqRUQ0eWYwaHMrb1JVdnBaU2tLVGNCZDN3ZkZGbktwbXNzdzk1V0cvb1NiVnZKcEJRTEJab0t5QmlXQ3NFd2hjU0YzMkJ4emE0a2Z3eEJLSXVkd1ZTZkxiN0ltajRrOU1iTWdxZWlyMWMwUmZMSVlJVWF5ZU9DKzVsbmUwaGVxbSs5RG9KNzdtbjFiYUZOWGVsUVFyRUdSMVVuWUR2eGFnQUxKcVZxcWZleEI5VFZrRk14TUxPR3ZMbEhSelR3WkpNMWQ4Z3VkYUU3L09CdHdzbTZNZlZ2WG80RUNESzV4cFl3UWxmTy9YSk9CRUxMT3paY1F0bUIrTUtNOFlEdmgxcWdidjhITUVDak15c0w4WW14cG5DWmM1R2U2NTBlbzYxZS85MjFuYlNjVTU0MXl4bUpONjNGMkVqbG4rYm5MSHBtbW1XcFVDWXdJTkJUMDlSek9tdVlRb3JrVnhPMHNXQ1hGL2twU2M1L1o3aHl5MEZJcFMyOGtWTUNzNmxRcUhzb1ZxTUI3U2pvZFdVQko2cGc3bVNRZFk1V2w1V3FEVHBjajlJR2JuOFY2bUR5NEJKTjFIdk1NYm9aZW56WFpBYkxwSXNIVHBiMWQ0VEJ2WmY3OGEwdGQwOUJxOFJKMEdhdWlTZ2d6RUFVWE9EeC9lSWZCKzdFZTBTellnYmVMdWhjT1ZhbDNJUzJZc0xzQWlqYUx4dXFhVmJGV1VMMjdINHRGbVZpS2hsNmFNZk80Z252a0Z6dSIsIm1hYyI6IjBkMTUyYzYxYjY4MjAwNzQwZTc3Zjc2YWMzZDg0MzYwMzQ0OWQ2ZDE1N2I5M2JmZTQ4Y2UxZmE5ZTAxMzE3NjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+