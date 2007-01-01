В Калужской области начали жечь траву
С приходом теплой погода над населенными пунктами региона опять поднимается дым. Такие пожары представляют угрозу для людей.
Шесть случаев пала травы уже зафиксировали в Тарусском районе.
- Бригады МЧС оперативно отработали случаи возгорания в черте города, а также в деревнях Лысая гора и Хомяково. Несколько раз огнеборцы выезжали в Гурьево, что в Волковском. По каждому факту возбуждены дела об административном правонарушении, - рассказал 31 марта глава администрации района Михаил Голубев.