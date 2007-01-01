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Происшествия

В Калуге две легковушки столкнулись на улице Генерала Попова

ДТП произошло в ночь на 31 марта, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Дмитрий Ивьев
31.03, 07:27
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Разбились «Лада Гранта» и «Хендай Солярис».

По данным спасателей, травмы получил один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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