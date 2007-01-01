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Происшествия

Минометные мины обезвредили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
31.03, 07:24
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили в Юхновском районе.

Мины находились в одном километре от деревни Рыляки, рассказали в ГУ МЧС.

Никто из людей не пострадал.

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