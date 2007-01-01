+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия «Лада» и «Мицубиси» разбились в Боровском районе
Происшествия

«Лада» и «Мицубиси» разбились в Боровском районе

Дмитрий Ивьев
31.03, 07:22
0 322
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

ДТП произошло днем 30 марта на трассе М3 «Украина», сообщили в ГУ МЧС.

Автомобили столкнулись на трассе недалеко от границы с Московской областью.

Пострадал один человек.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ilp5ZEZXTzZzQ0c4c2hGb0Z3WHZIVkE9PSIsInZhbHVlIjoiRVJzR09CYmEyclBKUStCdU9rU2R6M0Y3V0VlZGEwV2tLZmlIenpGT2pYMWRreDFWRHozV3lvQ0NrbXFMY00zcWYvaWxwM3I3RHF0bWxSVXdHTGl0TG4yR2ZLNS9EdG1GUEo5RkJQclhMTEozUGZXZ3RoZDkxRmFkM2dOMXZzTHVhMkFNbEw1dVhVQlJGQjVzRkNIZlZsNVJRN3VNUEkvSFU5cnl4dFRXNloyaHBtNlRWRTk2RW0rM2NzamJDV2N2aXY5MGkycDdyZjJOOGxLRXlMNWJsMjdVN2F5Z0xhNUtuVHlPbVRYZTV3eTZDUTNyKzlUOG54T3lIZEtOM1RoMXJGS3RsTFNXY2lCbmM4NGpDdWZnWWNXRmNCZE1oTWttUUxtaXJIU1BuRTNOV1FLeFdUdE9KaG9WS3ZESWhkbEJJYmFZdnY5OXVyTVc0VUtSbnA2TnNqMHFNQi9URHJ1Q0hJTU11eWRpZlBJVWFWUW9RQkNNM1FQR1FoQ3FRQ2I0VEg5aHZUQjNrbXVZRGVqUmxUQWluSEQvQ2pLOWxURDJZK01hdSt2c3AvKzJMMEkvZ3JPd0oxVDEyUXhxTENUWCIsIm1hYyI6IjYwYWExYzczZGQ1MDFkZWNhNWM2ODY4NmQwOTA1ZjQ3NjE2YTNhZjkyZmRiYWZkMTg0YWRmYjhiYzY2NjdhMjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlYvdUdSV2F6YnNiSGdySzR1ckNLU2c9PSIsInZhbHVlIjoiemJDMTR3dm9iN1EwRmJyUDFyUGh6anNzQk1kZG15N2dqQWYyZTJWSTlmTjBudi92WElpRy84OTdLUWg5b01RU2RjMGVQeDB4bzA5TTZQUUdyZW5ucDR4aWh4elN6eEVsK280cUU0YkZ1OUNvYjF3dEpFOVArWFdMZ3NrV1hZY0FNcnBQc0RIT24zK3RJdCtqZXl3S3E0OWJ1SkNmMEx5bjM0UjcwOUdSdFlqbk15NXVJYkYxOWRqOE5VaFFZTTRMZzRqQmhCdnNtUmUyeWtEalo1Z1N1cnBaWnd3VmNCVmZmVGU0MTRrWFZ5YXRvUWJLd3RuTFE4QUwxY0loSURQSUxZUEozUFRyNERmVU9XbEs3TGdTd1JIcjlTMW5TRHREZ1FoNk9JeFlhMmoxUzg1enpJU1dpSi81NVVYVXZqYS9NdHlRWE5xZkovNDhNeUpKN3ZsK2pFOVFyUzJpUzB5ekNQdXE5R1B3UU1rbXRpZW56bDFWZ05SZ3dJaDV3NUdKVmw1TlpzNGJXbTBPOFBnSCtuTENRdkdXYW5DNUljTkE0bjdjUkJ1MEVqNWxwbW5hWGNVN2pYT1BsMWR4ZEtEUmxISUNhUkpNbnRpMmtrYzJ4Q2hsOHpHekttRFZGUmt4eDhhV1pJRWptNkl6K3VuVndVRklMcnpzYjBqa0V0N25Jc0w1a01pL25UN0xBT2VKUmJzWVZucnBaSmxuK2FhK3FaRURHc2JHY0VyM2pzTTI4ZWNEOVgwTTcvbHJjZmtETzRGKzNMczdOaW1YV1ZTWHZDNXZESXI4NUxteTBuSk42UDdsdFdabm5KZFFBaytNUTQ1YjFtakNpVFc2SDl6byIsIm1hYyI6IjY0YWIzZDg1NjUyNTVkMjVjZmQzMDAzOWQ5YjE0ODA5MDAxN2I4Y2ZlNjhiYzVhYzBiODIyYTZmYmE4M2E0MTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+