+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Думиничах сгорела квартира
Происшествия

В Думиничах сгорела квартира

Дмитрий Ивьев
31.03, 07:15
0 316
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Пожар произошел около 9 утра в воскресенье, 30 марта, в доме на улице Ленина.

Как рассказали в ГУ МЧС по Калужской области, никто не пострадал.

Причины возгорания пока не называются.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkIvNG5vYzR4Y0ZlWlM4N0VYeVovSlE9PSIsInZhbHVlIjoieDMxQ0pGN0F4Z2tSTGVWb3g5SDBuK3RmOVZpdE5HS1BBb2pqdkVscmV5R2dobzA3QVZHUkxBcGgyREN4NDY2RUNydmd0dDdLSFRIakcwN3lGbWl2NHI3d2E1SmFlUUJadE13cEJQbW0zYkc1bEQ3ZmRIUTFCRjIwdkE5ZUpYdlJsMmNPV21uN0h6TWhhNVlzd1E4K2FuSFdyRFVtQ1ZzMVprdzhHcy9lSEF3ZmRJOUFqNWdoSFRoQmlUdWRDQ0d0djFiRGp3ZjNlZDVjZytjSnVEd1I1cmlGQUp0VDQrbndVUkc2VmVSQWFFZjdPdWJ0SW9sOC9qUkNMOENBOG5QYTU2SlVTRHpkZ21rRGUwdHRSL0dkWFBkbmlZbGs5SEFXNXNENDludHdvTlFyRFlCQytPa3FBMkwwbGRQVDBYUFZadDhxZlM0UWVEVXNtb0U3U3dIZGNuUFZWZ2tsczdHeHoybi9uend0NDZtM2tPNmxrWGRsTFRIdUR6blFGellveEJ6WXk0S3NPN1g2U3dLeTJaelpaVTNEUTlveXl1UDVVelNEWVUxOGhpaWo5a3VoTWRDMWlOM0VpcE5DY1dkZiIsIm1hYyI6IjMxMGFkZjIzMTg2NjBhZTA2ZWYyOWY3NTgzOTU1ODEyMjAwMTIwYWUzMzkwNzQ2ODExMDJhYTAzNDg1ZDg3YTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IklBNXVzV1ZGMFp2U2hyU2dJdXpSTkE9PSIsInZhbHVlIjoiYW1kNUk5YTdPU0NFb0xtUkNIaXZQQ2J4QjNWTk5QcitMb0xudWhtRm13c3A1TnltY3JZTlZmMEpiMm5xMnR4ajdZUFRiUDk0N1VvTXI1SVZTYWJtZDdDYlRMNGcvTzE5Umd4elBFOXRCbnBUSklRQXBmYWI5TU5Eb2FoNXRCbHV1bHlZMm9GRTRYZXhQTmRSSXdyMjdCcm82eEYxMCt2cHVzbWQwMjZLb01yRUFNYUlqSExlUC92SkFocFJ4SWNsZkhIeml3K05tNmh3cWcvN2NBVnZ2S3MxNmhNSDB1OHVWQmg0NVVscTdIcStnWDAwY3BtdkZFaTNyMFpLUDJLVE1JcHBXNGd5UTA2UGJxV29uMVEweHF2aHlPb1pyZmZObndCa1Y5elgzaGQrSm5IcXdWK3dvZEVDN29JdXlMMGZWZUU0VXBwSnloZm15WktqcDdkMzRaRVN6UXBhUEdyYmJoTkF5UTNzZ0xUb2VKYzVzS1VJdkRLeUF0VGpNQkVsb3VzVHFDRXhaMEJhOTVuWWMvM0E2eElRK2xlT21KQWxOalArWEh1dUZrYzl0dWZscWNjUVpyK0lmckk0cFRTcVBIdkNhRmVUd3lTcXlzUFY4VUxOcGZyNHRoN2l5dnUyUTRqb0dBOWdNbGduMmNneFE3UHNvWWpZa2xFZE5RUWlCeDdSZk5JSWtFamc3WENldUg4QlR0TlpkYS96UW5aRjlJb0hJQWcyV2ZXVno3bmUwd29YVjFvWFM1SEhiTmtRS2FkVm5uUVNuTVUrSHJSU1g3M0dwaDdPZGFUVll4OW5qRXJXNHFuNHdLK1ozOGVXbzhqRzdMK3dJVFltU1c3KyIsIm1hYyI6ImQwMjE4ZTcyMTQwMjEyZjc3ZTFiNGMzNzQ4ZDU5NWE4M2MwNDlhZTVhNGMwNzZhOTNiMGZhYTdlNzYzNjdhODciLCJ0YWciOiIifQ==
18+