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Происшествия

Дача сгорела в Калужской области

Дмитрий Ивьев
31.03, 07:10
0 492
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Около 18:40 29 марта пожар произошел в деревне Жилетово Дзержинского района.

Огонь почти полностью уничтожил деревянную постройку.

Среди людей пострадавших нет. Причины пожара пока не называются.

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