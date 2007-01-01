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Происшествия

Гараж сгорел в Малоярославце

Дмитрий Ивьев
31.03, 05:55
0 282
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Пожар произошел вечером 29 марта на улице Колхозной.

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, никто не пострадал.

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