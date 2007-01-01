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Происшествия

Мотоциклиста сбили в Калуге

Дмитрий Ивьев
31.03, 06:02
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Днем 29 марта ДТП произошло на улице Хрустальной.

Там столкнулись таксист на «Фольксвагене Поло» и байкер на «Рейсере».

Информация о состоянии мотоциклиста уточняется.

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