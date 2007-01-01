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Происшествия

Причину пожара в Людиново сообщили в МЧС

Дмитрий Ивьев
31.03, 06:01
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Утром 29 марта там горела квартира в доме на улице Козлова.

По данным спасателей, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

В результате происшествия никто не пострадал.

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