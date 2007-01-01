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Происшествия

Авария заблокировала въезд в Калугу

Дмитрий Ивьев
31.03, 08:48
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Утром в понедельник, 31 марта, ДТП произошло на окружной дороге в районе Пучково.

Движение в сторону моста через Оку затруднено.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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