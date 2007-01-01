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Происшествия

Машина загорелась в Калужской области

Дмитрий Ивьев
31.03, 05:50
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Пожар произошел в деревне Утешево Бабынинского района днем 28 марта, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Огнем поврежден моторный отсек.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

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