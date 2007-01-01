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Новость дня Происшествия

24 беспилотника атаковали Калужскую область

Дмитрий Ивьев
31.03, 06:22
0 4694
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В ночь на понедельник, 31 марта, силы ПВО сбили их в Кировском районе.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал, разрушений на земле нет.

На месте работают оперативники.

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