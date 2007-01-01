В Калужской области поймали пьяного байкера

Мотоцикл у нарушителя отобрали.

Сотрудники Госавтоинспекции во время профилактического мероприятия составили 7 административных протоколов на водителей мототранспортных средств. В отношении одного из нарушителей возбудили уголовное дело.

Байкера поймали на автодороге Калуга-Перемышль. У мужчины были внешние признаки опьянения, дышать в трубочку он отказался.

После проверки стало ясно, что 32-летний нарушитель уже был лишен прав за пьяную езду.

Мотоцикл у лихача изъяли. Расследование продолжается.