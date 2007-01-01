В Калужской области поймали пьяного байкера
Мотоцикл у нарушителя отобрали.
Сотрудники Госавтоинспекции во время профилактического мероприятия составили 7 административных протоколов на водителей мототранспортных средств. В отношении одного из нарушителей возбудили уголовное дело.
Байкера поймали на автодороге Калуга-Перемышль. У мужчины были внешние признаки опьянения, дышать в трубочку он отказался.
После проверки стало ясно, что 32-летний нарушитель уже был лишен прав за пьяную езду.
Мотоцикл у лихача изъяли. Расследование продолжается.