+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области поймали пьяного байкера
Новость дня Происшествия

В Калужской области поймали пьяного байкера

Мотоцикл у нарушителя отобрали.
Софья Фирсова
30.03, 17:31
0 702
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Сотрудники Госавтоинспекции во время профилактического мероприятия составили 7 административных протоколов на водителей мототранспортных средств. В отношении одного из нарушителей возбудили уголовное дело.

Байкера поймали на автодороге Калуга-Перемышль. У мужчины были внешние признаки опьянения, дышать в трубочку он отказался.

После проверки стало ясно, что 32-летний нарушитель уже был лишен прав за пьяную езду.

Мотоцикл у лихача изъяли. Расследование продолжается.

Лента настроения
2 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikk0U2NWT2kzZGRiMS9OeVVhbW05TGc9PSIsInZhbHVlIjoiNU5KZm1YbmxvUmUxOGdBV3JDSk5rSGdWbzN3ckJYb2p1ZjU3R2Y4SnNlNWo0MTk0QUtYTDZVeXorbEs1Yi9SOGQ3cWlEY1J1Rk9Cek1FWlQyUnc2dHNmL1BSWnF2VmlrbXZOUG9hT05DaFFEMUFCdVl6OVVuNERBbjZuWU1pazd4dzkrTlg2NkpISXlidXA2MVN2bEd0SUVHRy8rQUdnd2NaTWlYcnl6YTU5dE1BVSs3LzAzTHJtZlhaQTFpazVSeEZJNGZYc1FHei9qenhEVzI5VU5yUklqMkRkbU5iNUFOYkVEVFNpTnZrTUJPN25zNHFMd2FYL0theldjaUlJMHpUOXZadm5SSkgvTVV6V2xEUUEvdU5wdUtwditBWGJDMmdzck9yOUlSc01rK20zbXBHaEpJOUh4UFBIUFdRTW9HanVXRXkwNFlHZWI4V2xTK0I4Y01ZdjlTT2dzbXQ1cEFRREUxaEcxNThIdDdhTHhHdHV1enJqSk8xaUkzaFNGdmdQbEt0YW8rUFlWS280NUxBQnpYcUYya2JITHY3SGxCSHRGZFNvTkJQNnlSSll6QWNEb2VNMjJFMlIzalhTZyIsIm1hYyI6IjliMmU5ZGI0OTFjODQyZTI0MWMzNWZkOWZhN2JhOTA0Nzg1ZWI4YjIzYjhiOWY1ZWJmZmMzMzRjNjE3ZTRlNzEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjEzZlYwSmI0M2lrQXoxV1RaLys3VXc9PSIsInZhbHVlIjoiMVdHREFldjNrcTFzYUdabG8wQ0J4TEFMaXhEQktLS1Jiek92elVvRWt5QVQ5NlhMNnRFOHFRV2ZiVVhjWEZsbzhnMTM5R2JFWlVjZlpmMVpvTVNOSjZEZzVwVUdEWnRVWkdwZmh6UDhmcXN5TTZCbG11dHQyb2RUeDdDT1dCRTJId1l4Q3RrQWozMWVmS2xCRHRFQ2QvL0F3dk9aSCt1TkNZV1FDK20yWkhHZGpIZ2ZnK1pzcEorbEVLT0w3T2I2Mk1kcHFWODFGQkxBWEpCTDBLcjBpcVJ5ZDg4N3JVM0lCNlAvSVlyTVpsNFloa2lNWjBqSjJVcWVjN25INHgvMjVyei9LQXBpK21UK2JISHpwUDJjSWdYS3NzNXZmMkpQMUU2aEtoaUJSd2hxdjFYcTBVZTU2SzhERngwbFlPaTE3SVlNWmVjTDV4N1hVcXF0N1lrNlJtZ3ZOaXkyRVVNWEYycFlWYWc2SWhsd0ljTzRSNXJneG9GZGFFcWdTR3pDTk5QcUU4ZGphcllVZHI0QllYbWJRUFhoVDBlcXUrMkM5bG9qUEVaYXNQR1pJMGJIaCt4MHpZZXlUT2U3WDRRUnNndWZ3R2JRN29NM1lhbnkyYS9JNlNtWDI0d2g5Q3B3M0VDZHMybVVoS0l3S1JTRHA5VTRGZlRYU0txZEFkRVJqYVlUQ2tvV2hsdW02VUN4R1lETE83bmt5TWtLYW5BbS9kUFprR2E3Nks0SmFYWVh6WUxibEFrRXRyVnpLRDdvcHhoZ0dNbCtta1AwZmN3Nkx4MlZpNmhyRmgxaFE1M1FhVzFaclViUjVuMm8yN2JKTkpBUTJSWDR6MG9SVHpHaCIsIm1hYyI6ImQyMjFiMGFjMmQ4MzEwMGQ5MmE1MDUwMzEyZWMxZjM5NTJjNzhkMjA1NGI1OThmODEyY2JhM2NhNzU4YjgyNjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+