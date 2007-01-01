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В Калужской области за сутки произошло 14 пожаров

Есть пострадавший
Софья Фирсова
30.03, 09:27
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Сводку о количестве пожаров за проведшие сутки опубликовали в пресс-службе МЧС по Калужской области. Всего было зарегистрировано 14 возгораний, 5 из них - горение сухой растительности.

В Людиновском районе на улице Козлова загорелась квартира. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушений правил пользования электрооборудованием. Пострадал один человек, его состояние уточняется.

В Малоярославце на улице Колхозной сгорел гараж, а в деревне Жилетово Дзержинского района воспламенился дом под дачу. В деревне Березовка Малоярославецкого района загорелось строящееся здание. Пострадавших, к счастью, нет. Все остальные случаи были связаны с горением мусора.

В ликвидации пожаров было задействовано 74 сотрудника МЧС и 22 пожарные машины.

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