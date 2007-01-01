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Новость дня Происшествия

В Боровском районе сбили подростка

Дарья Джуманова
29.03, 11:30
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28 марта в 15:32 в Ермолино произошло ДТП, в результате которого пострадал 13-летний ребенок.

По предварительным данным полиции, виновником стала 50-летняя женщина, которая ехала на «Daewoo Matiz».

Она двигалась по направлению из Боровска в Балабаново и сбила подростка, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Ребенок получил травмы, и его доставили в центральную районную больницу Боровского района на машине скорой помощи.

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