В Боровском районе сбили подростка

28 марта в 15:32 в Ермолино произошло ДТП, в результате которого пострадал 13-летний ребенок.

По предварительным данным полиции, виновником стала 50-летняя женщина, которая ехала на «Daewoo Matiz».

Она двигалась по направлению из Боровска в Балабаново и сбила подростка, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Ребенок получил травмы, и его доставили в центральную районную больницу Боровского района на машине скорой помощи.