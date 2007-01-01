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Происшествия

Названа причина, по которой сгорел автомобиль в Калужской области

Дмитрий Ивьев
28.03, 10:40
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Пожар произошел рано утром 27 марта в деревне Уланово Медынского района.

По данным регионального ГУ МЧС, легковушка выгорела из-за неисправности газового оборудования.

Из людей никто не пострадал.

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