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Происшествия

Мужчина погиб в сгоревшем доме в Калужской области

Дмитрий Ивьев
28.03, 08:50
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Трагедия произошла вечером 27 марта в деревне Лапино Медынского района, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

От деревянного дома осталась лишь часть стен.

В результате происшествия погиб 65-летний хозяин жилища.

Причины возгорания устанавливаются.

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