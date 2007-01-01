+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Дом сгорел в Калужской области
Происшествия

Дом сгорел в Калужской области

Дмитрий Ивьев
28.03, 07:47
0 554
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Пожар произошел около 19:00 в четверг, 27 марта, в деревне Лапино Медынского района.

Огонь почти полностью уничтожил здание.

Подробная информация о происшествии устанавливается.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjRiZXVBZ3Y1ZlZ0Q0NGYzBoa1owZnc9PSIsInZhbHVlIjoidzlWQWpsZnJwcVlzSzJFT0VqcERPL0JGc0tweXVHb1BFWlBzRkV5VlFkdzBoNjBPMHdIMmhnR2FVcHVrRC9BVXJ3clExek9KTVlBWElid1hrdEVtVWtYaG16WW05aTlobGJuZEF2L252bTFNWURCMUFveEFKTEhpVmM0VTdzM3FkbHc0d29nSFhISGZEOWNpMjFDeXRaZHhDbldSQ2U1SWZ2OEZwdmJPVnF0cXJXUU91UzZzZHFCMTRTT0k4WnpPbzNSaEcxck13TzRQRnBXMDA1c1pBNFl4RENJUmsrRlZXM3A4UGZIdnNKNm94dmtvenExcDF4V1I0Mk54b1FMaHBvT2MxWS83RlhEUy9tNjB6WHpjSzFFZDVaK0VNQ25uSEVQSFp3ZkZERjhIK2daVHV0TWZISjRvazF0YU8wQjZtR3pDckpxQklWcVdPTlE2M0xDWXlpVVJzcjZuMUhEb2dROE1ySlhQWGdWTHJTb09hK0pHQ0hhQ3psRlZUY0pwb0tFV0s5WEZiRzhaUHZQUDI3OG5qZGJMRjk5OXhxWUx3R0VJTFFBWHBGb1oycU9MWDNTTHV4WkNDTmRnVFk1eiIsIm1hYyI6ImRiNGYwM2E1OGJhNGMxNjY5MWY2YmNiODFhNDcxZDA4OGQ2YTIxNWU2NDQ5ZDVjYzdjNzNiZjJiODk5YTliM2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImlFZVFrbmJDVTBDdjg2REVzNTZYU1E9PSIsInZhbHVlIjoiUWVFWWFVOENqY1lIcm41K2NEWjVvOG9IMkExSzFzQjUydlBTQ2lHTmNuQ0Z5RG9ydGNKTDdneU5OOU9jUmczNm11aTN2eGowbEsvam1Ick1OUWJiQXJmb0lDaFg0VDZoTDE0bUVMM2c0WDBuTERqRG1UdExXTUNreE8ybGVkdnl4SWZ6dmF3Z1U5MjFwKzAvZ1orUnM1WnV4MG5xZXQ5VVVhbmxRL3J0UEF2WWp2ZmNnVnpaVnEybEFqWHl4VW0rQWR6L2YwZlg2cysxNzN1aFpzaEg2TmxQN2pPMC9jaXgwK1liVFp1UXNCdmlSemhiNjJBV0R2YjhrUGZHRGs0b1Q4bDRweU16WWNUVzJJRzk3UU5YT2FMRjhIS29NRVZQYmNYRnNnOUNIYXF2c2w2Z2RNY2VuTEZxZCtnMUJDbEhvZHI0QzduUkszSm9od3pyMzJnRUJ6bWZiOGU0RzFJekgzMWh0VnpnQkcxRWJTRWFDcDQ3MDdsSW5GOThSTzZjUnVEQnFaSWNCUHBXbkJzbTRPWHRKZlN5cWdSUzFMV3YzYVFRVXpQUG9VL2ZzOTNIZUl0MldpRDYwYU9lWGE3cjlkc2JsaEZ5bWluWktXTC84NGJzUFVlQ1BtRmZmNU9KTE0zc1I2ZDErbFlEanVKYzRIOHRqdlRkbGs4UXMva3Rjc2tXL3gvSERvdzRLUm0rWnNPbDgreWlrcXI4N05uN0RUYWkrY1Z1SEtkOHc5WVgxbGs0WjV2L0RabXROdkN4UHlKdGxFcWNwR0ZrMEVZckdtR3dXTjZZSE9KTFZBMEc2TStFRW1vYzdlVEpXalBlVWwrQTMyV3FEN1N3Y1JnYyIsIm1hYyI6IjAwZDExMWFiYWRlMWEwMWI0MGM2M2NmNzA0Y2Q5NThjZTRjYTc2MWM4MmUwZTI2NmIyYmNkNzE3ODhiMjA3MjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+