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Происшествия

В Калуге авария произошла на улице Московской

Дмитрий Ивьев
27.03, 16:16
0 574
Фото: Яндекс.Карты.
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Очевидцы сообщают о ДТП в районе перекрестка с улицей Азаровской.

Движение со стороны центра затруднено.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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