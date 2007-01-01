Следователи изъяли документацию с завода в Калужской области, где погиб рабочий
Как мы уже рассказывали, трагедия произошла 26 марта в Людиново.
По предварительным данным, 63-летний мужчина убирал конвейерную площадку и упал под транспортировочную ленту. От полученных травм он умер.
- Следователем СК с участием специалистов проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята необходимая документация, назначена медицинская судебная экспертиза, - заявили в четверг в Следственном комитете. - В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям руководства и персонала предприятия.