+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Следователи изъяли документацию с завода в Калужской области, где погиб рабочий
Происшествия

Следователи изъяли документацию с завода в Калужской области, где погиб рабочий

Дмитрий Ивьев
27.03, 13:00
0 1298
Фото: СК по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как мы уже рассказывали, трагедия произошла 26 марта в Людиново.

По предварительным данным, 63-летний мужчина убирал конвейерную площадку и упал под транспортировочную ленту. От полученных травм он умер.

- Следователем СК с участием специалистов проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята необходимая документация, назначена медицинская судебная экспертиза, - заявили в четверг в Следственном комитете. - В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям руководства и персонала предприятия.

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
50%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJoVlpBVmpZWXhJK2VicDgyQ0FuZVE9PSIsInZhbHVlIjoiMXFVMG9ZR01keE5nVUpYeDVGU0dZMXp4NkkreldPSHYvRjN1WllWcU5lbkFON091RmxpNFlvUHg2QUZqK1J5ZGJ4S2NQTk9jbndGMVVQV1orTWZMb3VpeitJanJuWGtjbDZ1WlJ5RnR1QXFVT29lK2xTU0pIZ2JNelpGcWlpRHRGdnJTZEIwdVpUYlNVU2xRcVZlSWo4WC83VXBXWkNVMXlPZy9WUkV2VFJUOFc5VjVCOTMydzNVZ1dWb21UblZTQWdhTzUySW55M2RxM0t5dThpN0I5dXJEZUQ3Z0tYTVN5RFpMcE9KMHJzVzFLZC8xenoyTDdRKzN1Qk8yQkp3SXZKVzRJWTBIT1ppaWRvZXptVXZSLytJaGYrVG5NME96WE9QRE1VOGtoUkdaY05QZ1RXaTZyN3JlaTdvdVJjY003UENJeUFUM1JQS0VIblRqS2lweG1yRVM2eVZVa1F1SkpYam9TTUhFamszOFFBRS82TEZFN0lubnYrNkNKaDJMM3NTMEwwUmlCZ1VxclR5V04wTzlxLzRTb1A2aEdzaEliekdsNDJvY0hicndvUFRZVG4rWDRKNWJKb1U1NEFCVSIsIm1hYyI6IjhlY2E2ZTdmZTY5NWIzNTU4ZDViNjMyZDlhNzA4YTFiNTBiYzNhNTJiNjBlNGM0OTE0NzE1OTQ5OWY0NTExYjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IklscFNuVGFQdWtES1ByUGIwbkNzVUE9PSIsInZhbHVlIjoianNHN21sbGwvR29pU3hjaVBqZ3I1YU9LMm1lbTNZMVVVeFVqOUdSR082WWdvSjZDcjg4VERsZ2JqcXFkU2JLV1Z2ZzljeGR5Z2VxNEtianRDL1RDRUpWWUVtYWwvU0hqc2pETXgxNVNTaG9CYVF0SXUvYjlRY3pnTlhic2srMzhpMGVGNDFVZjVKYjJ0R2poVHBzVHIwVFNJdDdoN3V0VWxYNlNwZUE2Z09XbkNORE5VdUd3VjVsdDFUNjFJVzhqVXRRMG52VjVlQnpPY0hxdGQwSU80TnEvaSs3bGRpSnhiMnVvby9xeEFWZzJMc3h6bWxpMlR5eGVRa2swLy9yQVNld3l1QXgwR1JDYUZGT2Z2L2w4RHFjMm9uOVFpRjcxTE1BanpjcExaSVhWMFhuZGY0TXk2dHFvK3R3K1NLOFFjWnE4RHBJZkJ0cXVRanJickFKM3VKdmFSVXVhTUVIS2xNTnh0MWdPNkJGUWxxNnFOSXpLUjhha1dkMHZYVGNxRTZlNGs0Qk56NXJWMTI5Mi9zb0lkTWRZSXZUQ3NhNmN6WGZMa0JQTGprSVlqVnBaOFpmQ1kydzJQS3V3MWMrRGYxSVhoNy9EVU4zdURlSUZXUVNzSStwaHpIeVhnZmNCcmJXN2w4VmQxdWZuZkYxRGdBd2lPN1VvOGRRODBQU1h1SzRDQVJWZmZIQkYyeE81cVdMNDBNNFExaFBZMlV1RWVhdmxhZkF2NXRlMXJkYnlpZXN1VzNwdVRXZkpZMmw0QW1aMmJYVjdoS1FvZlZLTTY2SkcxQ0dUQkMzYm12VHZqS0pjdlM3aVhyR2tiMHEyckk0UjI1SGNRM2tKNWxwcSIsIm1hYyI6IjllYzMyNWI4OTkyNjIwYzhjYjM1YmI5NDJiM2QyYmNlNGMyOWU0Njk3YzcyMGI3YjY0OGYyYmMwZjBiZWU4YWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+