+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Калужанке выдали мужской паспорт, и она потеряла деньги за поездку в Турцию
Новость дня Происшествия

Калужанке выдали мужской паспорт, и она потеряла деньги за поездку в Турцию

Женщине из Дзержинского района случайно выдали загранпаспорт, в котором в графе пол стояла отметка «М».
Дмитрий Ивьев
27.03, 12:45
0 118
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Это обнаружилось, когда она вылетала с мужем на отдых в Турцию в августе прошлого года.

Из страны калужанку не выпустили, а паспорт с ошибкой изъяли. В итоге женщина потеряла деньги, которые заплатила за поездку – 134 231 рубль.

Эту сумму она через суд захотела взыскать с МВД.

Представители полиции на разбирательстве указывали, что женщина сама при получении проверяла паспорт.

Однако в итоге суд решил, что МВД должно выплатить пострадавшей 134 231 рубль за несостоявшуюся поездку, 20 000 рублей компенсации морального вреда, а также деньги на судебные расходы, сообщили 26 марта в объединенной пресс-службе судов.

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNTZlQ2aVZDS3I0WlFBNU5LZFFyRVE9PSIsInZhbHVlIjoiNnljRlQwaGZvQlA3YVE1L1hLU3hZcVFQQ1M0YXlYTll6WndWVFlLSldDTmJjVzN5Ky9nbW1aay9wWDk3QUh1S3lOMnJ3bG5Gd2xTeW5TRU93cGIzSXNCcmNOeHNhNEd3Tng3dFI2dXNRcFN1WjFTdXJVY2VPbU4xUGIydmZKUEQwWmRFNGJwYjFCbVlydHVCM25pWUVvMXhrWVkvcGtrNEhFbW5OQnQrOTVFcXFPR3p0YlpkNDF5NnFrLysxa2lPYk02TXdKRGhRL2tKSmpudU45ak5xTWlhYWFIRG50aG13bHdaVmwvZjBFc1ArK0dIOU1oRFErRWw5alMrZzkvZUZpbEhpSmlZVWJzbmVUTXFKV0NaMG93d3luZGVUVGM2V0RlNlpPcFNmNmMvTW5aOXgyZ1E4ekljcWltSU1ZZTdTb3NGR25vdHpzUkZtNU51K3BONjU2MlN3QWcrOWtuZEtPanF3dVg5WXFhZUc4Z3dCTGtBSzduWm81TW4wYUVKb2lVNGI1VHZkWGZyb1lnbzN6Q1VKYWhaOTYyZVRUZ25rOThMeFMrZC9DdUJVQkhZTGpvL245c2JLbEUrUjdFSSIsIm1hYyI6IjI4NzhkZGVjNzVhY2I1NzljYzE3NWJiMDhlZGQ3MWU5NzJkYjYxYWI4ZjE0NmFkYjgzMmI1MWE0ZGVmYTQ1NjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlpHT2M0cWxOQ1BaZ29Xd29WY3ozUXc9PSIsInZhbHVlIjoiODBrN0U3cnRyT3lGa3lnYWNEZVNwakMyVmpXQTJrVlF2VFF6S2VDdWJuMVdoYXRJaVFXNzU2UVBtZ0l6YnlHNm51NlF0NzJMa2Z4QU9nNkQ4eVFuZk1JaVJ1RmU4MlRXNXVDblBseEt1Tnd4cUxhdmhURVIxSnhiQUwyS2RrWlUwSXN1NHpWdnltMGVabGVDWVN5Qk5OcDc0N0RZV085L3BhcjdRdXpCaDRLdk5uWTlUakx1OVh6endLNGhCeWUwZ05TN2JWeXZOUjR6ZVdoNy9OR1doWXdBbDZ0cWs0aUVHaVZUSllWeGNhK1VxS2M5YUM4SHFJU0syUkxIak83L0w0SU1TTVRpMkVWOVRua250WG5uK0RwZUNadWlSbmR6QmpoaDlObUpzVEg2aTdEckhnbndrejM2VDdOdkhVb2I0SXhrc00xbmtINTRmeUlKNHpDWmdMT3EwdnlYaXlTR3pkS1d6c3cyL0VESnFGUXlBM0lrOFpDL0FxSlFvb0FicHhBckFxREliSGJML3oyN0ZsOFVnUnVHSDRNcFJTdFhLQUR0TTJibHFxcG5HOUx4THM1SG03SnhLUHhXdmVqMlRuN2FBUjByNDlDSDRGcTllVVZSd1ZnT2VYb2FJQ1VsOVR6dXgzTDUvWGFHVS9BVnN6Tm5LazFRK1A5akd4VlQya2ZyQ3VhcUFMdUxWSzRTSjRwNmp5QXR3YzJNZ1FzODA4MUVVZ2dSTGFEWFZCaVUrMTZONWhQMjduVlpDNG1ENVN5L3VuOFh3ZTFscHN3U0N5OVUyS3RsUWdJelQ4MW1qZ3FvZmZaSjliNVEvdmYzMm9HQUNTWXNUNG9JSEtQTSIsIm1hYyI6ImMwYjcxZWNmODg4MDQ0OThhNGEyYTI1ZDdlODc5NmJmNDgxZjYzOTliYzJlODVmNDg0ODg2NzNiOTYxYmI1MzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+