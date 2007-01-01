Калужанке выдали мужской паспорт, и она потеряла деньги за поездку в Турцию

Женщине из Дзержинского района случайно выдали загранпаспорт, в котором в графе пол стояла отметка «М».

Это обнаружилось, когда она вылетала с мужем на отдых в Турцию в августе прошлого года.

Из страны калужанку не выпустили, а паспорт с ошибкой изъяли. В итоге женщина потеряла деньги, которые заплатила за поездку – 134 231 рубль.

Эту сумму она через суд захотела взыскать с МВД.

Представители полиции на разбирательстве указывали, что женщина сама при получении проверяла паспорт.

Однако в итоге суд решил, что МВД должно выплатить пострадавшей 134 231 рубль за несостоявшуюся поездку, 20 000 рублей компенсации морального вреда, а также деньги на судебные расходы, сообщили 26 марта в объединенной пресс-службе судов.