+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Дом сгорел ночью в Калужской области
Происшествия

Дом сгорел ночью в Калужской области

Пожар произошел около 3:30 в четверг, 27 марта, в городе Киров.
Дмитрий Ивьев
27.03, 08:38
0 496
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Огнем уничтожен одноэтажный дом на улице Ново-Советской, в котором никто не жил, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Обошлось без пострадавших.

Причины возгорания пока не называются.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZlSzRzN2ozNEFZUDFvWTh4SitlR3c9PSIsInZhbHVlIjoibWRydzJFVW9wNVM5VG16ZEhqZHBxTlluRXZGTVE5MzQzRkxPTUlxdzcybXk1enNMQXdZMnZhdVJGalhjbUVpZzJJdzE0b0lxQ3EwSFc3MEFMOElxR0xIQXRhQUpXL2JuREpWWHZFRWxleVVkR0F1aEEzWjh4alFqM2gvd1pEd3NwVDlsZmFSbVNlVXBVY0hBM2M4SzROS0FWQXp6U3hjaDhoVXJ6eW9WMG54d0czVk9TdVlFQVdDdThJS1VBOGpncWN6cGtMWDlpSXVPdVd1RGt0a2pWaXNQZ2xNK2dqV0QwYjJUVFBjODM0d2tOMnB0dWU3cW00RVhvckx5WjdRMTFVYjhzWFFBVGJIQzVoL1AwQnhtYnpsbTJ3OGxsQnNNelkxNnhEQk9oRjlLbFFhUHpURmxRU1pXMStiUit2RXY4QXJtTEJmZzhYNmlrb0t3TWdCWTFNUWc2SHVVYjRzcXlGYmVGRUFYemhGenpsWjBUQkZXa2xOdnc4ZTMwbEc4TWVzOGowdjh2NjFMNkFQbXBZK25ZazdFelhjSnF1eDArQWd4ckVEK3NKOU1ITW5JVVlrSTNyMS82czVPUm04ciIsIm1hYyI6IjJhOGJlY2E3Yjc1ZTYyNWNmNzZkODE3ZDYyNzA3ODNjNzNkZWE0N2FkNjI3YjgwNWU3YjMzNDJjYWZmM2VkMzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhTOFU5UjZqdEg4NmZaaWUxazRaZEE9PSIsInZhbHVlIjoiMUVJb0s4OWZGVTA4WVlLRktWUzZ1aGdBS2pyQnd5RmdmREdkWjFPOHJOV1FpRUhMS3RTQ2Z5Q1lhSDZCcUoxVVdkbVJXbzNPOXcrL0QvTkFjbk9KT09FY1FBRTVMNFpnOWZrTEIrVGtHTmZkZnRKM3ZwMndNMVp5Rjc2M2NXT0xGZDBLMVI2TFByM0FramFMaEc0dHg3R2JIK3EvdTRrMnRJK3hrSzFON3I1N0FYRUpmWDZqaXFyRTZwSUF6UGxlQ25rL2t6MndqakppZDkwWWVuK21aeFNkTlBOT3d2VFBsWFYrVlgrVTJlM3NVeVZBNUxWSGJPUExiNkNWT0FSUExMWU5ta3cwamxtVjVNQXFPekhQeFZVTEFCa0lBK25QVXcyazc2MGVFTU9YQUhTSThwT0U5UUtENHRscU4xc0dLcXpLRGoxWmcxb0I2enlFMWFPUlY3Vk1hY2lZYitOOTVQRk5Hai8wa2JjN2Z5bHd4bDZjeWdjMnBDa3oremlqUXVFbVd4NC83d2JkMittNG5LeDNwV0pvVGQ4TTc5UkRwemVsOGJDaFZxcVUyNm9qT09lVjNIZk5tbHRnMGNHZkJwNElFcUYxMnVNdnpncitkNkJPY01RSm5EL25UVTZCNEJPaEVqWHhJNTAyelRxcEFYSWFEZHYvdEtHcldhQnZBUUptWGgyVHpxd1MvVXlFSkhReFI5cHJjYUplSFF3Q2tjZlZNekQwSnhWQ1BRTHA0b1hTcnB3aldFZGhLVVMveW0xWVNzWlRmVE1uMExlUDQ3UTNVY3ZQQUR4YWI1T0NpRjRvb1Y3WFFXQUo1YW5lV1NmaWp0S2UrbUEyYnVSeCIsIm1hYyI6ImFiZjFhMDdiNDVkYzFiNDI2NzJlNzhiNTAwNzg5NTE5NDg0MGVmZTE5ZDM0YzRkNDU2MGYzOTMyNTJhNzExNGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+