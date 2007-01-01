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Происшествия

В Калуге пробка образовалась на улице Московской из-за ДТП

Дмитрий Ивьев
26.03, 14:32
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Фото: Яндекс.Карты.
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Движение затруднено днем в среду, 26 марта.

По сообщению очевидцев, авария произошла в районе перекрестка с улицей Чижевского.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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