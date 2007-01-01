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В Калужской области вандализм на детской площадке попал на видео

В сквере им. П.Н. Самусенко в Кирове подростки сломали детскую качалку.
Дмитрий Ивьев
26.03, 09:59
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- Нами написано заявление в полицию для полного выяснения обстоятельств произошедшего и принятия мер относительно данного вопроса, - рассказал 26 марта глава администрации Кировского района Игорь Феденков. - Хочу отметить, что сквер построен за счёт федерального бюджета, но при поломке, порче имущества, находящегося в нём, на восстановление тратятся деньги из местного бюджета, который складывается из средств налогоплательщиков, т.е. денег каждого из нас.

Если подросткам меньше 14 лет, то ответственность будут нести их родители.

- Это, к сожалению, не первый случай порчи муниципального имущества, который был зафиксирован камерами видеонаблюдения на территории города, - отметил Феденков. - Топиарии, малые архитектурные формы, зелёные насаждения - те элементы, которые систематически страдают от рук хулиганов.

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