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Происшествия

В Калуге нашли опасный артиллерийский снаряд

Дмитрий Ивьев
26.03, 07:30
0 628
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В Калуге нашли опасный артиллерийский снаряд

Его обнаружили на улице Карла Либкнехта, сообщили 25 марта в ГУ МЧС по Калужской области.

Спасатели обезвредили боеприпас.

Никто из людей не пострадал.

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