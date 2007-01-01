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Происшествия

В Калуге рассказали, почему сгорела машина на улице Баррикад

Пожар произошел около 14:00 во вторник, 25 марта.
Дмитрий Ивьев
26.03, 07:49
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По информации ГУ МЧС по Калужской области, причиной возгорания стала техническая неисправность.

Огонь повредил моторный отсек.

Никто из людей при этом не пострадал.

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