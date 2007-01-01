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Новость дня Происшествия

В Калужской области нашли обломки беспилотника

Их обнаружили 25 марта в лесу в Ульяновском районе, сообщили в правительстве области.
Дмитрий Ивьев
25.03, 21:40
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Ранее этот БПЛА сбили силы ПВО.

На месте работают оперативники. Никто из людей не пострадал.

Калужан призывают не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.

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